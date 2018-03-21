"Укрзализныця" до конца апреля завершит первый этап реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря

ПАО "Укрзализныця", увеличивая пропускную способность мариупольского направления, построит два дополнительных пути на стыковой станции Камыш-Заря и разъезд на 327-м километре перегона Магедово - Камыш-Заря, сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой на и.о. председателя правления Евгения Кравцова.

По словам руководителя "Укрзализныци", кроме этих работ будет выполнен усиленный капитальный ремонт нечетного пути на перегонах разъезд 376-й километр - Розовка и Зачатьевский - разъезд 376-й километр. Все работы планируется завершить до 24 апреля.

"Мы понимаем стратегическую важность мариупольского направления, следовательно заранее согласовали оптимальные даты начала работ, их продолжительность и объемы, а также особенности организации пропуска поездов на мариупольском направлении в этот период. После выполнения этих работ будет полностью завершен первый этап проекта по реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря", - сказал и.о. председателя правления ПАО.

Основные объемы, требующие временного ограничения пропуска поездов на мариупольском направлении до 12-18 составов, запланированы на 2-25 апреля. По словам Евгения Кравцова, для обеспечения бесперебойной работы меткомбинатов Приазовья в этот период "Укрзализныця" вместе с металлургическими комбинатами работает над созданием более чем пятисуточного запаса сырья для меткомбинатов.