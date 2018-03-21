Нефть усилила рост на ближневосточных рисках

Стоимость нефти эталонных марок активно поднимается в ходе торгов в среду на опасениях по поводу Ближнего Востока, при этом цена Brent превысила $68 за баррель впервые с 5 февраля.

Теперь участники рынка ждут еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей, который будет содержать новые оценки добычи нефти в стране.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:54 кв 21 марта увеличилась на $0,82 (1,22%) - до $68,24 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $0,64 (1,01%) - до $64,18 за баррель.

Нефть дорожает на фоне обострения конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. В частности, ранее власти Саудовской Аравии заявили о готовности начать ядерную программу в том случае, если Тегеран обзаведется атомной бомбой.

Во вторник саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, на которой, как ожидается, обсуждалось возможная отмена ядерного соглашения с Ираном.

"Вероятность новых санкций против Ирана стала главной темой для обсуждения последних дней, - сказал аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. - Санкции на экспорт нефти могут оказать значительное влияние на рынок".

Кроме того, трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США сократились на 2,74 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики ожидали роста на сопоставимую величину.

Официальные данные Минэнерго страны будут обнародованы в 17:30 МСК в среду, и опрошенные S&P Global Platts в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей.