Сериал Amazon по "Властелину колец" будет стоить $500 млн и станет самым дорогим в истории

Компания Amazon Studio может вложить до $500 млн в создание первых двух сезонов сериала по миру Средиземья Джона Р.Р. Толкиена, пишет ScreenRant. Если прогнозы оправдаются, это будет самый дорогой сериал в истории.

Как ожидается, он станет приквелом к кинотрилогии "Властелин колец", расходы на которую были почти вдвое меньше - $281 млн без учета инфляции и затрат на маркетинг.

По данным источников, только права на экранизацию произведений знаменитого английского писателя, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television, стоили $250 млн.

Данных о сроках выхода сериала и команде его создателей пока нет. Толкиеновская сага несколько раз адаптировалась для радио и дважды - для большого экрана, но впервые будет экранизирована малым форматом.

Как сообщалось, глава Amazon Джефф Безос лично заинтересован в успехе предполагаемой экранизации, так как сам является поклонником жанра фэнтези. Заинтересованность в масштабном проекте по Толкиену вписывается в новую концепцию Amazon, которая намерена отойти от нишевых сериалов и привлечь более широкую - вероятно, международную - аудиторию.

Вероятно, успех сериала HBO "Игра престолов" также вдохновляет Amazon, отмечает MarketWatch.

Amazon Studios была создана в 2010 году. Вложения в создание сериалов Amazon Original позволили компании привлечь более 5 млн человек в клуб Amazon Prime с конца 2014 года до начала 2017 года, сообщило на прошлой неделе Reuters со ссылкой на внутренние документы компании. Аудитория Amazon в США, включая собственные проекты и фильмы и сериалы других студий, составила около 26 млн человек.

Расходы на создание и закупку видеоконтента составляют $5 млрд в год, по словам источников CNBC. Первый сезон сериала "Человек в высоком замке" по роману Филипа Дика обошелся компании в $72 млн и привлек 1,15 млн подписчиков. В расчете на каждого средние затраты составили $63, тогда как цена членства в Prime в США - $99 в год.