ИнАУ считает проникновение Facebook в Украине недостаточным для влияния на политическую ситуацию в стране

Глава правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко считает угрозу влияния на общественное мнение путем таргетирования контента в социальных сетях не столь критичной для украинского политикума, поскольку процент проникновения соцсетей между устойчивого электората в нашей стране все еще очень низок.

"Да, в каком-то процентном соотношении, опираясь на таргетированные виды подачи информации, человек может изменить свое мнение. Но у нас не настолько большое проникновение пользователей Facebook, чтобы это существенно повлияло на общие настроения в стране", - отметил он. Скорее только, эти платформы будут использовать как информационную поддержку и усиление уже медийным ТВ платформам.

По словам А.Федиенко, активный электорат нашей страны в принципе очень слабо представлен в соцсетях, поскольку в Украине на выборы преимущественно ходят голосовать люди в возрасте 50+ лет, низкий процент которых пользуются интернетом, а в социальных сетях их и того меньше. По данным ИнАУ, возрастная группа 55-64 лет представлена в сети интернет примерно до 35%.

"При этом наиболее интернет-активный электорат в возрасте 20+ лет практически не ходит на выборы. А вот небольшая группа людей в возрасте 30+ как раз может стать целевой аудиторией для таких махинаций, но их слишком мало для организации существенного влияния", - заявил глава ИнАУ, отметив, что пользователей 15-29 лет в сети интернет практически 93%.

Он также подчеркнул, что любой дополнительный инструмент для информирования общества – неважно через каких методов он получен – будет (в рамках определенных процентов) влиять на принятие решения пользователем, но будет ли этот процент решающим, сказать сложно.

"Однако я не могу сказать, что в Украине на выборах активно использовались бы социальные сети. Этот год, наверное, будет одним из первых, когда социальные сети, в частности, Facebook, будут активно использоваться для политагитации", - заявил А. Федиенко.

В то же время, он отметил, что не видит в общении политиков и крупных управленцев в соцсетях какой-либо угрозы информационной безопасности Украины.

"Я воспринимаю Facebook как большой блокчейн: когда в нем идет какой-то информационный посыл – о нем так или иначе узнают все. Мало того, я считаю правильным, когда политики умышленно пишут в Facebook о том, чем они занимаются. Чем больше наше общество будет информировано, тем будет лучше для всех нас", - подчеркнул глава ИнАУ.

Как сообщалось, глава Facebook Марк Цукерберг в следующие 24 часа намерен выступить в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая получила персональные данные более 50 млн пользователей Facebook, сообщило в среду издание Axios со ссылкой на источник, близкий к М.Цукербергу.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее в среду совет директоров Cambridge Analytica временно отстранил от должности гендиректора компании Александера Никса, который сообщил журналисту под прикрытием о деталях сотрудничества со штабом Д.Трампа.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили М.Цукерберга принять участие в слушаниях лично.

В США штаты Нью-Йорк и Массачусетс открыто затребовали у Facebook информацию о Cambridge Analytica, а Федеральная торговая комиссия, по данным информированных источников, начала расследование в связи с возможными нарушениями.

Один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году.