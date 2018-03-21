Семь человек задержаны после стычек митингующих с правоохранителями под Кабмином

Семь человек задержаны после столкновений митингующих с правоохранителями в ходе акции протеста под зданием Кабинета министров Украины, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникаций полиции г.Киева Оксана Блищик.

"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам О.Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день около 150 человек собрались у здания Кабинета министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у входа в Кабмин была установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность В.Омеляна.

Кроме того, вдоль дороги у Кабинета министров по ул. Грушевского по обе стороны припаркованы более 20 маршруток.