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Политические Сводки

В парламенте Косово распылили слезоточивый газ
21.03.2018 17:30

В парламенте Косово распылили слезоточивый газ

В парламенте Косово распылили слезоточивый газ

Представители оппозиционной партии "Самоопределение" в парламенте сербского края Косово распылили слезоточивый газ перед голосованием по соглашению с Черногорией о демаркации госграницы, сообщает в среду "".

В результате инцидента депутатов эвакуировали из здания Ассамблеи Косово.

Газ был распылен перед началом голосования по законопроекту о ратификации соглашения с Подгорицей, в рамках которого Косово потеряет около 8,2 тыс. гектаров территории, отмечается в сообщении.

Ратификация соглашения с Подгорицей входит в перечень предварительных условий для переговоров о безвизовом режиме между Косово и Евросоюзом.

Ранее представители оппозиции предупреждали, что намерены сорвать голосование по законопроекту.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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