Основатель Noble Group Ричард Элман уходит из компании Основатель Noble Group Ltd. Ричард Элман, входящий в ее совет директоров в качестве независимого директора, покинет компанию. Сырьевой трейдер находится в кризисной ситуации, на прошлой неделе он подписал соглашение о реструктуризации долга со своими ключевыми кредиторами, рассчитывая, таким образом, сократить вдвое долг, составляющий порядка $3,4 млрд. Капитализация Noble Group в настоящее время составляет порядка $100 млн, тогда как в 2011 году она достигала $11 млрд. Р.Элман покинул пост председателя совета директоров компании в 2017 году, оставшись в роли неисполнительного директора. Теперь 77-летний Р.Элман уйдет и с этого поста. План реструктуризации долга существенно размоет доли акционеров Noble Group, в том числе, и долю Р.Элмана, составляющую 18,3%. Другой ключевой инвестор Noble Group - инвесткомпания Goldilocks Investment Co., являющаяся частью Abu Dhabi Financial Group и владеющая 8,1% акций сырьевого трейдера, подала иск в суд против компании и ее топ-менеджеров, включая Р.Элмана, пишет газета The Wall Street Journal. В иске Goldilocks, ставшего акционером Noble Group в прошлом году, утверждается, что компания завышала финансовые показатели, чтобы привлечь средства инвесторов, и не исполнила свои обязательства. Уход из компании Р.Элмана может нести в себе новые возможности в плане создания "более справедливого плана реструктуризации" с новыми независимыми директорами в совете, отмечают в Goldilocks. Noble Group рассчитывает завершить реструктуризацию в соответствии с действующим планом к июлю текущего года. Иск Goldilocks, однако, осложнит и может даже привести к остановке процесса реструктуризации, отмечают эксперты. Ричард Элман, британец по происхождению, начал карьеру в качестве торговца металлоломом. Он основал Noble Group в Гонконге порядка трех десятилетий назад, и его имя прочно ассоциируется с бизнесом сырьевых трейдеров, наряду с именами главы Glencore Айвана Глазенберга или руководителя Vitol Яна Тейлора. Все три компании процветали в период сырьевого бума в начале 2000-х годов. Первые проблемы у Noble Group начались в 2015 году, когда неизвестный блогер сообщил о нарушениях в финансовой отчетности компании. В течение следующих двух лет компания была вынуждена продать ряд основных активов. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings во вторник снизило рейтинг Noble Group до дефолтного уровня "D". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



