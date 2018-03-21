Американские инструкторы провели тренинги для преподавателей-тактиков Академии патрульной полиции Украины

Коллеги из США поделились с преподавателями Академии патрульной полиции Украины опытом и практикой работы полиции, в частности - приемами деэскалации ситуации, осуществления поверхностной проверки, физического задержания, работы с оружием и спецсредствами, а также проверкой помещений, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

По словам начальника цикла тактической огневой и физической подготовки Академии патрульной полиции Олега Горошочека, преподаватели Академии являются профессионалами, которые имеют опыт как работы в патрульной полиции, так и преподавания.

"У нас с американскими коллегами очень похожи техники, которые мы освоили в течение первичной подготовки. У нас есть свои наработки за время существования патрульной полиции. Поэтому этот тренинг - это улучшение наших навыков, еще один, скажем, взгляд на ситуацию", - отметил О.Горошочек.

В информации говорится, что свой опыт украинским преподавателям-тактикам передавали коллеги из Полицейской Академии Хьюстона. В частности, Спенсер Кокер работает в полиции уже 25 лет, а Дэвид Лопес - 18 Оба они имеют опыт работы в тактических подразделениях.

"Учебная среда и инструкторы здесь очень высокого уровня. И если бы мы все работали где-то в одном месте, мне было бы приятно работать с каждым из этих ребят", - отметил инструктор Полицейской Академии Хьюстона Д.Лопес.

Полученные от американских коллег опыт и знания преподаватели будут передавать новым слушателям Академии. Этот опыт является важным еще и потому, что американские коллеги объяснили, как эффективно обучать слушателей тонкостям тактической подготовки.

"Какое отношение полицейских к вашим родным вы бы хотели видеть, если им придется позвонить на 102? От этого вы и должны отталкиваться в вашей работе", - отметили инструкторы из Хьюстона во время общения с украинскими преподавателями-тактиками.

По результатам тренингов преподавательский состав Академии выразил благодарность представителям Международной программы повышения квалификации для органов уголовных расследований Департамента юстиции США (International Criminal Investigative Training Assistance Program - ICITAP) - за возможность перенимать опыт и внедрять его в повседневную деятельность украинских полицейских.