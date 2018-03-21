Чета Колесниковых может поделиться контролем над "АПК-Инвест" Сопредседатель партии "Оппозиционный блок", прежний вице-премьер - министр инфраструктуры (2010-2012) Борис Колесников и его жена Светлана планируют поделиться контролем над одним из крупнейших производителей свинины в Украине - ЧАО "АПК-Инвест" (Донецкая обл.). Согласно информации на сайте Антимонопольного комитета Украины, ведомство планирует опубликовать предварительные выводы о необходимости или отсутствии необходимости получения разрешения на приобретение физическими лицами - гражданами Украины акций "АПК-Инвест". "АПК-Инвест" - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции. На рынке компания представлена продукцией ТМ "М'ясна весна". "АПК-Инвест" в 2016 году получил чистую прибыль в размере 252,5 млн грн, что в 3,9 раза больше, чем годом ранее. Выручка за этот период выросла на 4,7% - до 1,932 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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