Клайпедский порт в январе-феврале увеличил погрузку на 6%

Клайпедский порт в январе-феврале 2018 года обработал 7,251 млн тонн грузов - это на 6% больше, чем за подобный период 2017 года (6,843 млн. тонн), сообщили BNS в дирекции порта.

В феврале порт перегрузил 3,37 млн тонн, что на 2% меньше, чем в феврале прошлого года.

В январе-феврале погрузки насыпных грузов сократились на 3,4% - до 2,988 млн тонн, объем генеральных грузов вырос на 19,6% - до 2,285 млн тонн, наливных - на 7,6%, до 1,979 млн. тонн.

В этом году порт ожидает, что результаты могут быть скорректированы белорусскими грузами, сообщил BNS директор по маркетингу и общим делам порта Артурас Друнгилас.

"Мы пока довольны, результат хороший. На фоне дальнейшего падения соседних портов, мы сохраняем неплохие погрузки. Но все будет зависеть от экспорта и импорта белорусских грузов. В прошлом году результаты значительно скорректировали сократившиеся объемы белорусской продукции", - сказал А.Друнгилас.

"В этом году (за два месяца - ИФ) у нас хороший контейнерный рост - почти на 17%, а также растет объем грузов металлов. Увеличения перевалки контейнеров обусловлено возросшим потреблением, поскольку в контейнерах товары широкого потребления", - отметил А.Друнгилас.

Как сообщалось, Клайпедский морской порт в 2017 году увеличил перевалку грузов на 7,2% по сравнению с показателем 2016 года - до 43,01 млн тонн, что стало новым рекордом в истории порта. Наиболее заметно выросла погрузка насыпных грузов - на 14,9%, до 19,093 млн тонн. Объем перевалки наливных грузов увеличился на 2,8% - до 11,486 млн тонн, генеральных - на 0,7%, до 12,439 млн тонн.