Гройсман намерен бороться с ростом цен на продукты насыщением внутреннего рынка украинскими товарами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен бороться с ростом цен на продукты питания насыщением внутреннего рынка украинскими товарами, а не возвращением к госрегулированию цен.

"Был ряд причин, почему это происходило (рост цен на продукты в Украине - ИФ), но это было связано с тем, что со стороны государства хронически не уделялось внимание многим мероприятиям, и происходил недостаток товаров", - сказал он в эфире телекомпании в среду вечером.

Кроме того, премьер отметил, что на мировых рынках в прошлом году начали расти цены на продовольствие, что привело к увеличению экспорта и нехватке продукции на внутреннем украинском рынке.

"Что касается госрегулирования (цен на продукты - ИФ), это вероятно как мера, но всегда сети и производители обходили это, и действительно это никаким образом не удерживало рост", - сказал В.Гройсман.

Он напомнил, что цены в Украине росли во все года, несмотря на госрегулирование. "Что важно – чтобы доходы людей опережали этот рост, и чтобы украинский рынок был насыщен качественной украинской продукцией.

"В этом году через поддержку соответствующих программ развития агропромышленного комплекса, в том числе и обеспечение продовольствием, мы насытим рынок украинской продукцией, и такого роста цен уже не будет", - сказал глава правительства.