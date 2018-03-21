Круизная компания Viking Cruises возобновляет круизы между Киевом и Одессой

Viking Cruises (Швейцария), одна из крупнейших в мире компаний речных круизов, в 2018 году после четырехлетнего перерыва возобновляет регулярную работу в Украине и заявила 10 речных круизов по Днепру между Киевом и Одессой.

Согласно сообщению на сайте компании, 11-дневные туры с посещением Киева, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и Одессы запланированы в период с 17 мая по 24 сентября.

В соответствии с опубликованной информацией, цена тура стартует от $3,8 тыс. на человека, включая оплату перелета из США, и первый круиз уже почти распродан.

Viking Cruises помимо природных красот пытается привлечь туриста в Украину яркими народными традициями, такими как писанка, и хорошей кухней, как котлета по-киевски, а также богатой историей, связанной с греками, викингами, татаро-монголами и козаками.

Компания Viking Cruises была основана в 1997 году c покупки четырех кораблей в России, а сейчас насчитывает свыше 60 судов, в том числе 4 для океанских круизов, которые они организует с 2015 года. Речные круизы компании осуществляются по рекам Европы, Волге, Днепру, Нилу, Янцзы и Меконгу.

В Украине до 2014 года компания осуществляла круизы на судне Viking Sineus (ранее – "Михаил Ломоносов") примерно на 200 пассажиров, который последние годы стоял в Одессе. Компания объявляла о планах возобновить круизы в 2016 году, однако позде отказалась от них.