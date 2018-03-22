Цукерберг прокоментировал скандал с Cambridge Analytica

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к информации пользователей и ограничит доступ данных для разработчиков.

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не сможем защитить их, мы не имеем права обслуживать вас. Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что это не повторится. Хорошей новостью является то, что самые важные действия, чтобы предотвратить это снова сегодня, мы уже сделали много лет назад. Но мы также ошибались", – написал М.Цукерберг на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что в 2013 году исследователь Кембриджского университета по имени Александр Коган создал приложение для викторины, которое установили около 300 тыс. человек, поделившиеся своими данными, а также некоторыми данными своих друзей.

"Учитывая то, как наша платформа работала в то время, это означало, что Коган смог получить доступ к десяткам миллионов данных друзей пользователей", – объяснил основатель соцсети.

Также он сообщил, что в 2014 году резко ограничили доступ приложений к информации пользователей. В частности, разработчики больше не могут запрашивать данные о друзьях человека, если их друзья не дали своего согласия.

"В 2015 году мы узнали от журналистов The Guardian, что Коган поделился данными из своего приложения с Cambridge Analytica. Это противоречит нашей политике…поэтому мы сразу же запретили приложение Когана с нашей платформы и потребовали, чтобы Коган и Cambridge Analytica официально подтвердили, что они удалили все неправильно полученные данные. Они предоставили эти сертификаты", – рассказал М.Цукерберг.

По его словам, на прошлой неделе они узнали от публикаций в СМИ, что Cambridge Analytica, вероятно, не удалила данные.

"Мы немедленно запретили им использовать любые наши услуги. Cambridge Analytica утверждает, что они уже удалили данные и согласились провести криминалистическую проверку фирмой, которую мы наняли для подтверждения этого. Мы также работаем с регуляторами, которые также исследуют эти инциденты", – информирует основатель.

Он заявил, что этот скандал стал нарушением доверия между А.Коганом, Cambridge Analytica и Facebook, а также между социальной сетью и пользователями.

М.Цукерберг пообещал проверить все приложения, имевшие доступ к информации пользователей к изменениям платформы 2014 года и провести полную проверку любой программы с подозрительной активностью.

В заявлении отмечается, что социальная сеть заблокирует тех разработчиков, которые откажутся пройти аудит.

"И если мы найдем разработчиков, которые неправильно использовали личную информацию, мы запретим их и расскажем всем, кто пострадал от этих приложений. Это включает людей, чьи данные Коган неправильно использовал здесь", – подчеркнул М.Цукерберг.

Кроме того, в следующем месяце он обязался показать инструмент по пользованию приложениями и отмены разрешений на использование ими данными людей.