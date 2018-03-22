ДТЭК ведет переговоры с ФГИ и Минэнергоугля о закрытии одной из шахт "Добропольеугля"

Энергохолдинг ДТЭК ведет переговоры с Фондом государственного имущества (ФГИ) и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины о закрытии шахты "Белицкая", входящей в ООО "ДТЭК Добропольеуголь", сообщил генеральный директор "ДТЭК Добропольеуголь" Юрий Чередниченко журналистам в среду в ходе посещения шахты, организованного организациями "Экодия" и Germanwatch.

"УкрНИИпроект разработал и подтвердил технико-экономическое обоснование, показывающее нецелесообразность дальнейшей работы шахты "Белицкая" … Поскольку шахта арендована, а не находится в собственности ДТЭК, холдинг не может сам принять решение о ее дальнейшей судьбе – решение за ФГИ и Минэнергоугля. Мы ведем с ними переговоры", - сказал руководитель предприятия.

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Ю.Чередниченко отметил, что горные работы на "Белицкой" остановлены еще в августе 2014 года, однако все механизмы и оборудование поддерживается в работоспособном состоянии до принятия окончательного решения. На водоотлив, проветривание, техническое обслуживание оборудования и прочие нужды шахты ДТЭК тратит 65 млн грн в год.

Ключевым фактором, подталкивающим к закрытию "Белицкой" является высокая себестоимость добычи угля на этой шахте. "Себестоимость добычи угля на "Белицкой" в мае-июле 2014 года (в период, предшествовавший остановке горных работ – ИФ) была на уровне 3 тыс. грн за тонну, что кратно превышало себестоимость добычи других шахт "Добропольеугля" и, тем более, "Павлоградугля", - пояснил руководитель предприятия.

На сегодня ДТЭК перевел большинство сотрудников "Белицкой" на другие шахты холдинга. Вместе с тем, в случае принятия решения о закрытии остается нерешенным вопрос того, кем и за какие средства будут проводиться работы по ликвидации/переводу шахты в режим водоотлива.

Кроме того, значительные средства понадобятся для поддержания работы "Белицкой" в режиме водоотливного комплекса от момента закрытия и на неопределенно долгий срок. "Судя по данным тех 17 шахт, которые функционировали в Украине в режиме водоотливных комплексов до известных событий 2014 года, затраты на каждую в год – около $2 млн", - отметил Ю.Чередниченко.

По его словам, одним из решений по эффективному использованию "Белицкой" в будущем может стать строительство водоочистки и обеспечение за счет откачиваемой из шахты воды нужд близлежащих населенных пунктов. "Сейчас у нас есть проблема с водоснабжением – вода подается по графику. Доброполье запитано от Донецкой фильтровальной станции по которой периодически стреляют и подача воды вообще приостанавливается … С "Белицкой" откачивается 400 куб. м воды в час – ее использование могло бы решить проблему для соседних населенных пунктов, устранить зависимость от внешних источников", - резюмировал руководитель "ДТЭК Добропольеуголь".

Как сообщалось, в январе 2011 года ДТЭК подписал с ФГИ договор аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия "Добропольеуголь" на 49 лет. Начальный уровень месячной платы за аренду составлял около 7 млн грн, стоимость аренды корректируется с учетом индекса потребительских цен.

"ДТЭК Добропольеуголь" является одним из крупнейших угледобывающих объединений в Украине. В его состав входят шахты "Алмазная", "Белицкая", "Добропольская", "Новодонецкая" и "Пионер".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.