Кабмин одобрил новую процедуру отбора руководителей и набсоветов крупнейших госкомпаний

Номинационный комитет по отбору руководителей и членов наблюдательных советов крупнейших украинских государственных компаний будет сокращен с 18 человек до восьми, а кандидатуры для него будет подбирать умышленно созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было до сегодня.

Постановление "Некоторые вопросы назначения руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики и членов их наблюдательных советов", одобренное правительством на заседании 21 марта, с доработкой с учетом предложений секретариата Кабмина и Министерства финансов обнародовано на правительственном сайте.

Постановление предусматривает полную отмену всех ранее объявленных конкурсов на любых их этапах, тогда как проект постановления, внесенный на рассмотрение правительства, предполагал, что обновленный номинационный комитет должен рассмотреть претендентов, если министерские и ведомственные комиссии их определили.

Комитет также будет определять претендентов на должности руководителей крупнейших госпредприятий, кандидатуры победителей отбора на должность независимого члена набсовета, а также выражать позицию относительно кандидатуры представителя государства в набсовете после соответствующих отборов, указывается в сопроводительных документах к постановлению.

Документ также сокращает количество членов комитета по назначению до восьми, четверо из которых – представители государства, а именно: министр Кабинета министров (сейчас – Александр Саенко), первый заместитель министра финансов (Оксана Маркарова), первый заместитель министра экономического развития и торговли (Максим Нефедов), а также руководитель или заместитель руководителя органа управления соответствующего государственного предприятия. Кандидатуры четверых негосударственных экспертов с правом совещательного голоса утверждает Кабинет министров.

Согласно сопроводительным документам к постановлению, в состав комиссии по отбору входит пять членов, между которых два представителя секретариата Кабинета министров, по одному представителю от Министерства юстиции и органа управления, а также знаток по подбору персонала.