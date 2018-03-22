Более 50 полнометражных фильмов сейчас снимаются в Украине

В Украине в производстве в настоящее время при поддержке Государственного агентства по вопросам кино находятся более 50 полнометражных фильмом, сообщил глава Агентства Филипп Ильенко.

"Если в общем (рассматривать – ИФ) ситуацию, то у нас сейчас больше 50 полнометражных фильмов в производстве при поддержке Госкино. В абсолютном большинстве фильмов главные роли исполняют украинские актеры", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

По словам Ф.Ильенко, в Украине началось формирование отечественных "звезд киноиндустрии".

"Если мы вспомним фильмы прошлого года: и "Сторожевая застава", и "Киборги", и "Червоный", то эти фильмы уже заявили 5-7 актерских имен, которые в перспективе станут украинскими Жанами Рено", - выразил мнение глава Госкино.