Группа Савченко планировала обстрелять центр Киева из минометов – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что группа, в состав которой по версии следствия входила внефракционный народный депутат Надежда Савченко, планировала неприцельно обстрелять центральную часть Киева с Труханова острова или с баржи.

"На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить минометы на Трухановом острове или на барже и с Днепра обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто бы от этого пострадал больше: депутаты или простые украинцы, которые тут находятся, живут, работают?", - сказал Ю.Луценко на заседании Верховной Рады во время рассмотрения депутатами его представлений о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Н.Савченко.