Кабмин передал землю сельхозназначения еще 6 ОТГ – Гройсман

Кабинет министров Украины передал землю сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов еще 6 объединенным территориальным громадам (ОТГ), сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Правительство передало сельскохозяйственную землю за пределами населенных пунктов еще 6 объединенным громадам", - говорится в обнародованном в четверг сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на В.Гройсмана.

В частности, документы о передаче земель подписали руководители Заболотовской поселковой ОТГ и Космацкой сельской ОТГ (Ивано-Франковская обл.); Нижанковицкой поселковой ОТГ, Грабовецкой сельской ОТГ (Львовская обл.); Выжницкой городской ОТГ, Вашкивецкой городской ОТГ (Черновицкой обл.).

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в общей сложности эти объединенные территориальные громады получили более 2,4 тыс. га земель.

Как сообщалось, 27 февраля Кабмин передал землю сельхозназначения первым 7-ми ОТГ.