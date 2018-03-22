Помочь решить вызванные кризисами противоречия украинцам может творческий подход к проблеме – психолог

Киев. 22 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Творчество может оказывать благотворное влияние на человека и помогать ему справляться с возникающими кризисами и вызываемыми ими противоречиями, уверена кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Киевского национального университета культуры и искусств Елена Строяновская.

"Творчество может помочь нам в решении тех противоречий, которые ставит перед нами кризис.... Человек понимает, что он не может больше жить как раньше, но не знает как жить по другому. У него нет методов, как решить по другому конфликты в обществе, межличностные конфликты и др. В этом вопросе приходит на помощь творчество", - сказала она на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Как выжить в кризисном обществе? Психология творчества - о выходе из тупика" в четверг.

По словам Е.Строяновской, творчество имеет свойство продуцировать у человека новые идеи, которые выходят за пределы традиционного способа решения проблемы.

"Это может быть научное творчество, техническое, художественное, спортивное... Мне кажется, что именно молодое поколение должно продолжить в себе воспитывать основные черты, связанные с творческим подходом", - резюмировала психолог.