Источник сообщил о замене посла России в Аргентине

Новым послом России в Аргентине может стать замруководителя департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Его кандидатура в четверг поддержана думским комитетом по международным делам", - сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в парламенте.

Он не стал уточнять детали состоявшегося обсуждения этой кандидатуры, сославшись на закрытость заседания. В том числе, собеседник агентства не ответил на вопрос, шла ли речь о "кокаиновом скандале" при принятии этого кадрового решения.

"Но в целом мы можем сказать, что Россия совершенно не причастна к этому скандалу - ни российские дипломаты, ни нынешний посол", - заявил источник. По его словам, случай сейчас тщательно расследуется российской следственной группой вместе с аргентинскими спецслужбами. "И результаты расследования, видимо, будут обнародованы по линии соответствующих спецслужб", - добавил он.

Что касается нынешнего посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли, то он работает там с 2011 года, то есть почти восемь лет, и, таким образом, подчеркнул собеседник агентства, "речь идет о плановой смене нашего дипломата - без всякой увязки с этим инцидентом (кокаиновым скандалом - ИФ)".

Кроме того, по данным этого же источника, в четверг думский комитет по международным делам поддержал кандидатуру нынешнего посла в Аргентине Коронелли на пост посла РФ в Мексике.

Согласно процедуре, МИД РФ вносит в Госдуму кандидатуры для согласования, после чего кадровый вопрос рассматривается профильным комитетом Совета Федерации, окончательное утверждение - в компетенции президента РФ.

Кокаиновое дело

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения - содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Абянова, Худжамова и Калмыкова. Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук арестован заочно на два месяца, которые будут исчисляться с моменты его фактического задержания. 28 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на его заочный арест. 1 марта Ковальчук был задержан в пригороде Берлина у себя дома. 2 марта немецкий суд заключил Ковальчука под стражу до принятия решения по запросу России о его экстрадиции.

Всем фигурантам "кокаинового дела" предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и в попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в отдельно крупном размере.