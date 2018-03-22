В Раде за ночь установили на всех проходах сканеры для проверки депутатов на наличие запрещенных предметов – Парубий

Сканеры для проверки наличия у народных депутатов Украины запрещенных предметов были установлены в здании Верховной Рады за одну ночь, сообщил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Мы за одну ночь привезли сканеры и установили на всех проходах для того, чтобы не было элемента унижения, для того чтобы тебя не проверяли, а чтобы ты, зайдя, мог как в аэропорту: положить свои личные вещи, они проехали через сканер, ты прошел - нет красного сигнала – хорошо, есть красный сигнал – вернись, выложи ключи, чтобы увидели, что у тебя ничего нет", - рассказал А.Парубий журналистам в четверг днем в Киеве.

Спикер Верховной Рады выразил уверенность, что народные избранники довольно быстро привыкнут к новой системе прохода в здание парламента.

"Сегодня был первый день действия закона. У нас было 2 прецедента, и я убежден, что день-два-три адаптируются все, и все будут одинаковы и равны, и эта система будет работать, как она работает в каждом аэропорту Украины", - отметил А.Парубий.

Он также отметил, что пока Верховная Рада не заплатила за это оборудование.

"Скажу откровенно – пока что (деньги – ИФ) не были потрачены. Сканеры пришлось волевым решением завозить сюда из других подразделений. Потому что подошли несколько народных депутатов, и сказали, что это будет унижение, если их будут перепроверять… Я волевым решением дал поручение найти сканеры", - рассказал А.Парубий.

При этом он отметил, что расходы на сканеры и другое оборудование надо будет предусмотреть при принятии изменений в бюджет украинского парламента.

"Я осознаю, что наступит тот день, когда нам придется принимать изменения в бюджет. Да, придется закупить и сканеры, нам придется купить и новое оборудование для шлагбаумов… Чтобы можно было быстро остановить автомобиль, который может представлять угрозу для Верховной Рады Украины", - сказал А.Парубий.