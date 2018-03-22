Украина в январе закупила ядерное топливо на $78,8 млн - Госстат

Украина в январе 2018 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $78 млн 846,7 тыс.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $50 млн 432,2 тыс., шведского производства – на $28 млн 414,6 тыс.

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Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-2018 у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 64%, у Westinghouse (Швеция) – 36%.

Как сообщалось, Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (из РФ – на $368,964 млн, из Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (из РФ – на $386,782 млн, из Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (РФ – на $610,883 млн, Швеция – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (РФ – на $588,831 млн, Швеция – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (РФ – на $555,355 млн, Швеция – на $44,979 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.