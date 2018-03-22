Доля собственных торговых марок в объеме продаж в Украине составила 11,7% - Nielsen

Доля собственных торговых марок (СТМ) в Украине в 2017 году составила 11,7% в объемах продаж, тогда как в целом в Европе, согласно данным за 2016 год, она составляла 31,4% и постоянно возрастала.

Согласно исследованию компании Nielsen, одним из ограничений, с которыми сталкиваются сети, - производительная способность бренда.

"Порой сетям сложно найти партнера, готового производить частную марку в нужном объеме. В большинстве случаев бренды готовы и имеют необходимую производительную мощность. Дилемма - производить или нет конкурирующую марку в портфеле бренда. Поэтому важно развивать малых и средних производителей, которые будут заинтересованы в производстве СТМ для сетей", – пояснил директор по работе с розничными сетями Nielsen в Украине Юрий Лищук, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

В Украине основной причинной готовности покупателей отдавать предпочтение СТМ сетей, по данным исследования, является цена: потребители считают, что собственные марки дешевле, чем марки производителей.

При этом, как указывается в сообщении, в 2017 году количество покупателей, полагающих, что частные марки – это оптимальное соотношение цены и качества, снизилось до 24% с 36%.

Основные пользующиеся популярностью товары СТМ - бакалея (рис, мука, сахар и т. д.) – 78%, молочные продукты - 70%, консервированные и упакованные продукты питания - 68%, чистящие и моющие средства для дома - 60%, бумажные изделия (туалетная бумага, салфетки и т.д.) – 59%.

Как отмечает Ю.Лищук, в дальнейшем будет наблюдаться тенденция лояльности к бренду, независимо от степени его популярности.

"В настоящее время бренды имеют дело с поколением миллениум, которое через 10 лет вытеснит беби-бумеров и составит большинство покупателей в мире. Миллениалы более открыты к новому и готовы пробовать новые продукты. Это касается и частных марок сетей. Это поколение требовательное ко всему, что обеспечивает им удобство и предлагает любые варианты товаров для любого образа жизни. Так рождается лояльность к бренду, независимо от того, известный ли это бренд или частная марка сети",– полагает он.

Nielsen Company – один из ведущих в мире игроков рынка маркетинговых исследований. Основана в 1923 году в Чикаго (США). В настоящее время осуществляет свои измерения более чем в 100 странах мира, охватывая свыше 90% мирового населения.

В Украине Nielsen присутствует с 1995 года. Сейчас в компании работает более 500 чел.