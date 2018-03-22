В Украине обучается более 66 тыс. иностранных студентов - Минобразования

Министерство образования и науки Украины сообщает, что в Украине обучается 66 тысячи 310 иностранных студентов.

"Сейчас в Украине обучается 66 310 иностранных студентов. В 2011 году их было 53 664. То есть, несмотря на сложный процесс реформирования государства, те трудности, с которыми мы сталкиваемся, интерес к обучению в Украине увеличивается", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования со ссылкой на министра образования и науки Лилию Гриневич.

Отмечается, что почти 30% иностранных студентов приезжают из постсоветских государств, но в 2017 году лидерство по количеству студентов в украинских вузах перешло к Индии.

"Это для нас положительный и знаковый сигнал - нам удается выйти за пределы постсоветской зоны комфорта. Только в течение двух прошлых лет количество украинских высших учебных заведений, где обучаются иностранные студенты, выросло с 185 до 228. В 2017 году было выдано почти 39 905 приглашений на обучение. И это вдвое больше, чем еще в 2015-м", - добавила Л.Гриневич.

Согласно сообщению, в 2017 году возможность обучения в Украине для иностранных абитуриентов было представлено в Индии, Марокко, Ливане, Азербайджане, Турции, Польше и Туркменистане.