"Укрпошта" открыла "Арт Хаб" в здании Главпочтамта в Киеве

ПАО "Укрпошта" открыло креативное пространство "Укрпошта Арт Хаб" в здании Главпочтамта в центре Киева, передает корреспондент "Интерфакс-Украина" с места событий.

"Мы меняем стандартное представление об "Укрпоште". Отныне Главпочтамт - не только привычные услуги, отправка письма или посылок, перевод средств или обмен валюты. Здесь появился новое креативное пространство – "Арт Хаб". Это - удобное место для проведения мероприятий, работы и отдыха. В пространстве оборудованы рабочие места, есть необходимая оргтехника и Wi-Fi, а также все для встречи с друзьями за чашкой кофе или проведения светских мероприятий и тренингов" - отметил и.о. генерального директора "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его словам, на ремонт помещения под "Арт Хаб", закупку и установку оборудования, мебели было потрачено около 1 млн грн.

"Цены на аренду мы поставили очень рыночные, предварительно сравнив, сколько берут с посетителей аналогичные киевские коворкинги. Плюс мы планируем использовать это пространство также для себя - для встреч с журналистами, с клиентами, для переговоров. Я думаю, что этот проект отобьется за один-два года, в зависимости от того, как часто мы будем использовать его для своих нужд", - заявил И.Смелянский.

Посетители "Укрпошта Арт Хаб" могут снимать рабочее место на час, несколько часов или на весь день. Стоимость часа пребывания в хабе - 36 грн, а день - 180 грн, аренда зала в течение дня – 6 тыс 900 грн.

Креативное пространство оборудовано всем необходимым для проведения мероприятий - мебель-трансформер, профессиональное техническое оборудование, наборы для конференций, предоставляет услуги кейтеринга и администрирования мероприятий.

По словам и.о. гендиректора "Укрпошты", к нему уже обратился ряд клиентов, заинтересованных в длительной аренде помещения "Арт Хаба".

"Укрпошта Арт Хаб" будет работать ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00, в субботу, воскресенье - с 10.00 до 21.00.

В то же время, И.Смелянский отметил, что планов по открытию подобных коворкингов в других городах у него нет, поскольку мало где у ПАО есть настолько подходящие и в то же время пустующие помещения.

Ранее в помещении, где открылся "Укрпошта Арт Хаб", располагалась телефонная переговорная, после помещение было законсервировано и практически не применялось.