Конгресс США одобрил выделение Украине $620,7 млн

Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором расходы на поддержку Украины составляют $620,7 млн.

"Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018. Как ранее сообщало посольство, принят закон увеличивает расходы на поддержку Украины", – сказано в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook в четверг вечером.

Подчеркивается, что общий объем помощи Украине определен в объеме $620,7 млн, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету на $10 млн.

"Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется $200 млн для оказания военно-технической помощи Украине, что на $50 млн больше ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении.

Эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ. Среди них - подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летальное оружие оборонительного характера, другое оснащение и услуги военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных сил и сил безопасности Украины.