Киевсовет наработал антикоррупционную программу

Депутаты Киевского городского совета в первом чтении приняли антикоррупционную программу, в которой была проведена оценка 45 ключевых идентифицированных коррупционных рисков в деятельности учреждения, сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты в первом чтении приняли антикоррупционную программу", – сказано в сообщении на сайте учреждения в четверг.

При подготовке программы, были определены 9 объектов для идентификации коррупционных рисков в деятельности Киевсовета и проведена оценка 45 ключевых идентифицированных коррупционных рисков. Уточняется, что были проанализированы положения о структурных подразделениях секретариата, изучались вопросы, связанные с организацией управления секретариатом, внутренним контролем, управлением документооборотом, управлением персоналом, публичными закупками, представительством в суде, организацией работы по предупреждению коррупции, прохождением документов в секретариате.

"По результатам проведенного оценивания, определено 17 коррупционных рисков - с высоким уровнем, и сколько со средним показателем. Еще 11 позиций получили оценку низкого риска. Например, в группе высокого риска - искажение тендерной документации, готовится для закупки товаров для нужд секретариата Киевсовета или использования работниками секретариата полномочий в личных целях с целью получения неправомерной выгоды. А вот злоупотребление правом пользования служебными транспортными средствами и искажение или сокрытие финансовой и статистической отчетности имеют низкие шансы злоупотреблений", - сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Согласно предложенной программы, не реже двух раз в год планируется проведение семинаров по соблюдению требований антикоррупционного законодательства. К тренингам привлекать представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального агентства по вопросам государственной службы, Института повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии государственного управления при президенте Украины и других общественных организаций антикоррупционного направления.

Программу в первом чтении поддержали 84 депутата.