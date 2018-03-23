МККК направил на Донбасс более 190 тонн стройматериалов Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 190 тонн строительных материалов, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовало 11 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, сульфат алюминия, строительные материалы, медицинские товары общим весом 190,4 тонн", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованном в пятницу утром. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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