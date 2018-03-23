В пятницу, 23 марта, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Крах доверия" по результатам опроса населения Украины, проведенного Центром социальных исследований "София" (ЦСИ "София") в марте 2018 года: оценка работы центральных органов власти, требование на обновление власти, уровень электоральной поддержки политической партий и потенциальных претендентов на пост президента Украины, отношение к различным путям урегулирования конфликта на Донбассе. Участники: философ Андрей Ермолаев, руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (095)095-92-23.
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|Трансляция пресс-конференции на тему "Крах доверия: результаты опроса населения Украины"
|23.03.2018 10:01
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Трансляция пресс-конференции на тему "Крах доверия: результаты опроса населения Украины"
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