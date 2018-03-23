Евросовет согласен с тем, что за отравление Скрипалей, скорее только, несет ответственность Россия

Саммит ЕС принял точку зрения Лондона о вероятной ответственности России за случай в Солсбери.

"Он (Евросовет - ИФ) согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения. Мы поддерживаем с безусловной солидарностью Соединенное Королевство перед лицом этой серьезной проблемы нашей общей безопасности", - говорится в заключении саммита ЕС по "делу Скрипаля", распространенном в ночь на пятницу в Брюсселе.

"Государства-члены будут координировать свои действия в свете ответов, предоставленных российскими властями. Европейский союз будет по-прежнему уделять пристальное внимание этому вопросу и его последствиям", - отмечается в документе.

Они заявили, что "использование химического оружия, в том числе использование любых токсичных химических веществ в качестве оружия при любых обстоятельствах, совершенно неприемлемо, должно систематически и строго осуждаться и представляет угрозу безопасности для всех нас".

"На этом фоне Европейский союз должен укрепить свою сопротивляемость к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, в том числе путем более тесного сотрудничества между Европейским союзом и его государствами-членами, а также с НАТО", - подчеркивается в заключениях.

В них содержится намек Европейскому союзу и его государствам-членам "продолжать усиливать свои возможности по борьбе с гибридными угрозами, в том числе в области кибернетической, стратегической коммуникации и контрразведки".

Европейский совет предложил Европейской комиссии и высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерике Могерини продолжить эту работу и сообщить в июне о достигнутом прогрессе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее удовлетворили оценки роли России в отравлении С.Скрипаля, которые были даны на саммите ЕС.

"Я приветствую, что Евросовет согласился с выводами британского правительства", - заявила она журналистам.