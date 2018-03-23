Четверо директоров КШЭ подали в отставку в связи с обязательным е-декларированием

Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ), заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов сообщил об отставке четырех директоров этого учебного заведения из-за обязательного заполнения электронных деклараций антикоррупционными организациями и членами наблюдательных советов госкомпаний.

"Е-декларации не отменили, четыре директора Киевской школы экономики ушли в отставку с украинского юрлица (с американским юрлицом все ок пока что)", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, один из директоров КШЭ ранее уже подал в отставку с 30 марта - за день до дедлайна подачи деклараций. "Еще четыре раздумывают сделать то же", - сообщал Т.Милованов 20 марта. Он пояснил, что из-за обучения в КШЭ госзакупщиков, а также в связи с исследованиями по государственным закупкам КШЭ подпадает под закон об е-декларировании. "Декларировать должны все – иностранные ученые, которые живут в США, директора европейских научных институтов, преподаватели из европейских и американских университетов, приезвшие к нам учить. И, конечно, все украинцы – директора и сотрудники", - пояснял он.

Ранее Т.Милованов заявлял, что обязательное заполнение е-деклараций для антикоррупционных организаций и членов набсоветов госкомпаний угрожает существованию учебного заведения.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 2017 года одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

В четверг, 22 марта, народные депутаты не поддержали ни один из трех законопроектов, которые отменяют или переносят срок подачи первых деклараций для этой категории граждан, для включения в повестку для и рассмотрения. В связи с этим представителям общественных организаций, занимающимся антикоррупционной деятельностью, вероятнее только, придется до 1 апреля 2018 года подать е-декларации об имуществе и доходах.

Согласно календарному плану, до этой даты в парламенте состоится лишь одно пленарное заседание – в пятницу, 23 марта. Традиционно в пленарные пятницы в сессионном зале парламента не проходят результативные голосования ввиду отсутствия достаточного количества народных депутатов для принятия решений.