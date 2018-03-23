Лидеры ЕС дали поручение МИД стран союза подумать над следующими шагами в связи с инцидентом в Солсбери

Руководители стран ЕС поручили главам МИД своих стран проработать следующие возможные шаги в связи с ситуацией с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"Мы, конечно, должны обсуждать эту (тему - ИФ) в ближайшие дни, и, кроме этого, мы попросили министров иностранных дел (стран ЕС - ИФ) подумать над следующими возможными шагами ", - отметил премьер в преддверии Совета ЕС в Брюсселе.

При этом он заявил, что в ЕС вернутся к этому вопросу во время следующего саммита в июне этого года.

"И, конечно, в ближайшие дни мы изучим возможность, следует ли предпринимать односторонние шаги", - сказал он, добавив, что поручил главе МИД Дании работать над этим вопросом.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с веществом, которое, как полагает британское следствие, относится к группе нервнопаралитических "Новичок", пострадали работавший на британскую разведку прежний полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию.

По данным СМИ, пять стран - членов Европейского союза рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на С.Скрипаля. Речь, в частности, идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах. Принятия таких мер не исключают и в Праге.