Ryanair изучит возможность открытия новых баз в Украине и запуска внутренних рейсов

Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair изучит возможность открытия новых баз в Украине, помимо Львова и Киева, а также изучит возможность запуска внутренних рейсов.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил CEO Ryanair Майкл О'Лири в ходе пресс-конференции, посвященной приходу авиаперевозчика в Украину, в аэропорту "Борисполь" (Киев) в пятницу.

"Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, вероятно, не в столь отдаленном будущем, говорить даже об открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также в других городах Украины", - сказал он.

Как сообщалось, аэропорты "Борисполь" и "Львов" в пятницу, 23 марта, подписали договоры с лоу-кост авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину.Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Присутствующий на мероприятии президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ryanair начнет полеты в октябре 2018 года и запустит рейсы по 10 направлениям из Киева, по пяти из Львова и в первый год работы перевезет 1 млн украинцев.

В свою очередь, М.О'Лири его поправил: "Мы не ожидаем, что будет миллион украинцев за первые 12 месяцев работы. 40% это будут европейские путешественники, которые будут приезжать в Украину. Ожидаем за первый год 850 тыс. пассажиров, а за второй год, вероятно перейдем рубеж в 1 млн".

По его словам, Украина становится очень привлекательной туристической точкой. "Мы ожидаем, что привезем сотни тысяч европейцев в Киев, во Львов, а со временем вероятно в Одессу, в другие города", - добавил глава Ryanair.

Он поблагодарил министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и его команду за "очень жесткие переговоры, которые прошли последние месяцы" добавил, что компания вдохновлена, готова быстро разрастаться, развивать свое присутствие в стране.