GSK вслед за Reckitt Benckiser отказалась от покупки подразделения безрецептурных препаратов Phizer

Британская фармкомпания GlaxoSmithKline Plc (GSK) отказалась от намерения приобрести подразделение безрецептурных препаратов (Consumer Healthcare) американской Pfizer, оценивающееся экспертами в $20 млрд.

Накануне стало известно, что от попыток купить это подразделение отказался и британский химический концерн Reckitt Benckiser.

GSK, являющаяся глобальным лидером в сфере безрецептурных препаратов, считалась наиболее вероятным претендентом на покупку активов Pfizer после отказа Reckitt Benckiser.

"Мы продолжим оценивать возможности, которые способны ускорить реализацию нашей стратегии, однако они должны удовлетворять нашим критериям в плане доходов и не должны идти вразрез с нашими приоритетами в плане распределения капитала", - говорится в заявлении главного исполнительного директора GSK Эммы Уомсли, опубликованном на сайте британской компании.

По данным источников агентства Bloomberg, GSK в среду сделала финальное предложение о покупке подразделения Pfizer, которое могло оценивать Consumer Healthcare в $15-$20 млрд.

Pfizer может продолжить идти по пути отделения подразделения, а также может принять решение сохранить его за собой, отмечают источники.

По данным газеты The Wall Street Journal, для Reckitt Benckiser наибольший интерес в портфеле Pfizer представлял препарат Advil, популярная версия ибупрофена. Химконцерн заинтересован именно в покупке этого бренда, однако Pfizer дала понять, что не намерена продавать подразделение Consumer Healthcare по частям.

Акции GlaxoSmithKline на торгах в Лондоне в пятницу прибавляют в цене 2,8%, стоимость бумаг Reckitt Benckiser опустилась на 0,6%.