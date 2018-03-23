В Киеве маршрутка въехала в троллейбус, пострадали трое пассажиров

Возле торгового центра Skymall на просп.Бандеры в Киеве в результате столкновения автобуса и троллейбуса в пятницу пострадали три человека, один госпитализирован, сообщает "".

"Прямо на остановке возле ТЦ Skymall маршрутный автобус въехал в троллейбус. В результате столкновения пострадали три человека - пассажиры общественного транспорта. Двум людям медики оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

После ДТП троллейбус уехал с места происшествия, не получив значительных повреждений. Как видно на фотографиях с места происшествия, маршрутный микроавтобус "Богдан А092", следовавший по маршруту №180, получил повреждения правой стороны лобовой части.