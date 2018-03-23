Партия "Наш край" требует отменить монетизацию льгот на бесплатный проезд

Партия "Наш край" требует от правительства Украины не ограничивать право льготников на бесплатный проезд, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

"Недавно правительство приняло постановление, предусматривающее монетизацию льгот за проезд в размере 30 бесплатных поездок в месяц. То есть, по мнению чиновников, льготнику довольно ездить по делам только 15 дней в месяц, а оставшиеся 15 дней ходить пешком. Эта норма – свидетельство процесса свертывания льгот. "Наш край" требует не ограничивать право граждан на бесплатный проезд", - заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак в своем обращении к Кабинету министров.

Он отметил, что финансирование льгот возлагают на местные бюджеты, хотя решение принимает центральная власть. "Правительство принимает решение о монетизации льгот, а на местные власти возлагается обязанность финансировать расходы на компенсацию льготникам на транспорт. То же касается и категорий льготников – их определяет центральная власть, а финансировать их должны из местных бюджетов", - подчеркнул А.Мазурчак.

Он призвал власть не сворачивать льготы и обеспечить регионы финансированием на льготный проезд из государственного бюджета. "Наш край" требует не перекладывать финансирование льгот на местные бюджеты и увеличить социальную норму минимум с 30 до хотя бы 60 поездок на календарный месяц, что соответствует потребностям граждан ездить в течение месяца по потребностям", – резюмировал А.Мазурчак.