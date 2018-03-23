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Партия "Наш край" требует отменить монетизацию льгот на бесплатный проезд
23.03.2018 12:43

Партия "Наш край" требует отменить монетизацию льгот на бесплатный проезд

Партия "Наш край" требует отменить монетизацию льгот на бесплатный проезд

Партия "Наш край" требует от правительства Украины не ограничивать право льготников на бесплатный проезд, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

"Недавно правительство приняло постановление, предусматривающее монетизацию льгот за проезд в размере 30 бесплатных поездок в месяц. То есть, по мнению чиновников, льготнику довольно ездить по делам только 15 дней в месяц, а оставшиеся 15 дней ходить пешком. Эта норма – свидетельство процесса свертывания льгот. "Наш край" требует не ограничивать право граждан на бесплатный проезд", - заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак в своем обращении к Кабинету министров.

Он отметил, что финансирование льгот возлагают на местные бюджеты, хотя решение принимает центральная власть. "Правительство принимает решение о монетизации льгот, а на местные власти возлагается обязанность финансировать расходы на компенсацию льготникам на транспорт. То же касается и категорий льготников – их определяет центральная власть, а финансировать их должны из местных бюджетов", - подчеркнул А.Мазурчак.

Он призвал власть не сворачивать льготы и обеспечить регионы финансированием на льготный проезд из государственного бюджета. "Наш край" требует не перекладывать финансирование льгот на местные бюджеты и увеличить социальную норму минимум с 30 до хотя бы 60 поездок на календарный месяц, что соответствует потребностям граждан ездить в течение месяца по потребностям", – резюмировал А.Мазурчак.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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