Цены на нефть растут, Brent выше $69,1

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу на фоне усиления геополитических рисков: внимание инвесторов привлекло назначение экс-постпреда США при ООН Джона Болтона советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Повышению цен также способствуют надежды на продление соглашений ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, пишет Dow Jones. Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, у ОПЕК и в 2019 году может возникнуть необходимость координировать усилия по сокращению добычи с другими крупными производителями.

Вместе с тем взаимные торговые пошлины США и Китая подстегнули опасения мировой торговой войны и сдерживают рост нефтяного рынка.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:05 кв 23 марта увеличилась на $0,21 (0,30%) - до $69,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,25 (0,39%) - до $64,55 за баррель.

Дж.Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.

В связи с назначениями Белого дома, включая Дж.Болтона и экс-директора ЦРУ Майка Помпео, который займет пост госсекретаря США, аналитики не исключают, что Вашингтон может отказаться от иранского ядерного соглашения, результатом чего могут стать новые санкции против Ирана и ограничение притока его нефти на мировой рынок.

"Большинство участников рынка сочли, что как минимум иранская ядерная сделка мертва", - заявил управляющий директор Petromarix Оливье Якоб.

По оценкам FGE, возобновление односторонних санкций США против Ирана может сократить экспорт нефти из исламской республики на 250 тыс. - 500 тыс. баррелей в сутки к концу 2018 года.

С начала недели котировка Brent подскочила на 4,4%, демонстрируя самый значительный подъем с октября, WTI - на 3,5%.