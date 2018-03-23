Нужно учить уроки международных конфликтов – прежний главный представитель по Боснии и Герцеговине

Бывший высший представитель по Боснии и Герцеговине, специальный представитель ЕС в Боснии, президент Австрийского фонда плана Маршалла Вольфганг Петрич считает, что необходимо изучать уроки международных конфликтов и адаптировать их к ситуации в стране.

"Нужно учить уроки (международных конфликтов) и потом думать, как их адаптировать к ситуации, которая есть у вас", - сказал В.Петрич в ходе круглого стола "Международные переходные администрации. Опыт, возможности и риски для Украины" (вторая Национальная платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции") в пятницу в Киеве.

В своем докладе по становлению мира после конфликтов В.Петрич приводил пример реализации Дейтонских мирных соглашений, подписанных по инициативе Великобритании и США между участниками войны в Боснии и Герцеговине в ноябре 1995 года в городе Дейтон (США).

Он отметил, что в Украине другая ситуация, так как речь идет не о всей стране, а о ее части.

По мнению В.Петрича, это должно помогать более простому урегулированию ситуации и последующей реинтеграции.

В то же время, он подчеркнул, что если не будет согласия всех сторон, то международные партнеры не смогут "сотворить чудо".

"Миссия ООН может быть только первым шагом к реинтеграции", - подчеркнул В.Петрич.

По его мнению, необходимо начинать подготовку для переговоров с теми, кто готов искать решения для становления мира в регионе.

"Для решения конфликта необходимо найти решения, как можно с Москвой говорить разумно", - подчеркнул он.

Кроме того, В.Петрич отметил, что выборы - очень важная часть построения демократического общества. По его словам, выборы должны организовываться под эгидой международных организаций, также должен быть обеспечен равный доступ всех политических сил к избирательной кампании и проведению выборов.

Среди прочего, он отметил, что возможное мирное соглашение должно включать "право на возвращение" переселенцев и беженцев на территории проживания до конфликта.

Целями Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" является создание и обеспечение функционирования внепартийной, профессиональной и инклюзивной платформы, открытой для различных субъектов и лиц, выступающих за достижение устойчивого мира на территории Луганской и Донецкой областей, в том числе эффективной политики реинтеграции и обеспечения национального единства в Украине, обсуждение методов деоккупации региона в контексте соблюдения стандартов прав человека, а также международного опыта построения мер доверия и устойчивого мира.