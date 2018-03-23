"Спецтехноэкспорт" в 2017г реализовал оружейные контракты на $120 млн, из них 80% - экспортные

Объем выполненных ГП "Спецтехноэкспорт" в 2017 году внешнеэкономических оружейных контрактов оценивается в $120 млн, в общем объеме реализованных сделок 80% составил экспорт вооружений и спецуслуг, сообщила пресс-служба компании.

При этом, согласно сообщению, в общем объеме экспортных контрактов 10% составили оборонные НИОКР в интересах инозаказчика.

Как отмечает пресс-служба, в последние годы 50% внешнеторгового оборота "Спецтехноэкспорта" составляет экспорт оборонной продукции в Индию. В 2017 году объем контрактов, выполненных в интересах индийской стороны, составил $65 млн. В 2016 году завершено выполнение основной части многолетнего контракта по ремонту и модернизации многоцелевых Ан-32 индийских ВВС общей стоимостью $400 млн.

В числе основных партнеров "Спецтехноэкспорта" по ВТС в 2017 году были также Индонезия, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Азербайджан, Турция и Грузия, уточняют в компании.

Как напоминает пресс-служба, "Спецтехноэкспорт" в 2017 году завершил регистрацию в базе поставщиков НАТО (NSPA), что открыло новые возможности для расширения ВТС с западными партнерами. По итогам победы в 2017 году в международном публичном тендере по правилам GPA "Спецтехноэкспорт" обеспечит поставки комплектующих для основных боевых танков (ОБТ) Т-72 одной из стран ЕС.

Вместе с тем, подчеркивают в компании, ключевым приоритетом в ее работе в 2017 году оставались закупки импортной оборонной продукции для нужд военных и силовых ведомств Украины. В структуре поставленного компанией для украинских госзаказчиков импорта преобладало стрелковое оружие и боеприпасы к нему, прицелы и приборы ночного видения, системы радиосвязи, системы индивидуальной защиты.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, к настоящему времени общий объем портфеля заказов "Спецтехноэкспорта" оценивается в около $500 млн. Сегодня компания реализует ВТС с заказчиками более чем из 30 стран.

ГП "ГХВП "Спецтехноэкспорт" - один из ведущих украинских спецэкспортеров. По решению правительства с 2010 года входит в госконцерн "Укроборонпром".