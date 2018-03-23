Правоохранители проверяют возможные факты незаконного завладения имуществом ЧАО "АТЕК" на 54 млн грн

Следователи в рамках уголовного производства проверяют возможные факты незаконного завладения имуществом ЧАО "АТЕК" в Киеве на общую сумму более 54 млн грн.

Как сообщил в пятницу департамент коммуникации Национальной полиции Украины, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия проходят на территории нескольких областей под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЧАО "АТЕК" на общую сумму более 54 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом в Нацполиции указали, что комплекс необходимых следственных действий проводится на основании судебных решений.

Как сообщалось, около 300 правоохранителей в пятницу утром провели обыски на территории завода "АТЕК", на территории которого несколько зданий арендует партия "Национальный корпус".

По словам внефракционного народного депутата, одного из лидеров "Национального корпуса" Олега Петренко, около двух десятков правоохранители в ходе обыска осуществили погром в помещениях партии, также в результате обысков исчезли деньги и награды участников АТО. Он также заявляет, что обыски проходили без объяснений и постановлений.

В Национальной полиции заявили, что проводят следственные действия в админздании завода "АТЕК" по решению суда, в частности, выемку документов, при этом общественные организации не являются предметом интереса полиции.

В партии "Национальный корпус" заявили о противоправности обыска и считают, что он был проведен с целью запугать активистов.