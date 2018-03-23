Суд удалился в совещательную комнату для избрания меры пресечения Савченко Судья Шевченковского райсуда Киева Евгений Сидоров удалился в совещательную комнату для принятия решение о мере пресечения для народного депутата Надежды Савченко. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", судья удалился, заслушав все мнения сторон и изучив материалы представления. Прокуратура настаивает на аресте без возможности внесения залога, а защита просит меру пресечения, не связанную с ограничение свободы. Никто из народных депутатов не прибыл на заседание суда, чтобы поддержать Н.Савченко. Также судья не огласил ни одного заявления о готовности кого-либо взять депутата на поруки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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