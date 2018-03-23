Госкомтелерадио не рекомендует к ввозу в Украину двух книг Азарова

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) расширил до 165 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека - список дополнен двумя книгами экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Перечень, в частности, дополнен 6 российскими книгами - теперь в нем находится 159 российских изданий, а также в перечне 2 книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и 4 из Украины.

Среди прочих в список внесены книги: "Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир" (Олег Матвейчев, Анатолий Беляков), "Последнее прибежище. Зачем Коломойскому Украина" (Сергей Аксененко), "Бог Нептун не любит Украину" (Владимир Шигин), а также "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота" (обе - Николай Азаров).

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.