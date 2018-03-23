Номинационная комиссия утвердила рейтинг кандидатов в члены НКРЭКУ

Номинационная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила рейтинг кандидатов на соответствующие должности, сообщила член комиссии Светлана Голикова.

"Конкурсная комиссия утвердила общий рейтинг кандидатов на должности членов НКРЭКУ", - написала она в Facebook.

На первом месте в списке – Александр Формагей (176 баллов). Следующие позиции заняли Елена Антонова (175 баллов), Дмитрий Коваленко (172 балла), Оксана Кривенко (170 баллов), Андрей Борисенко и Алексей Магда (по 169 баллов), Валерий Цаплин (168 баллов), Руслан Кайдаш (166 баллов), Евгений Магльованный (165 баллов), Дмитрий Олефир (160 баллов).

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Кроме того, утвержденный номинационной комиссией список кандидатов, содержит фамилии еще 37 претендентов, набравших меньшее количество баллов.

Теперь кандидаты должны пройти спецпроверку, после чего номинационная комиссия сможет подать список отобранных кандидатов президенту.

Как сообщалось, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, в том числе глава.