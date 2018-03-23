СБУ начала трансформацию в орган спецназначения, не ожидая принятия концепции реформирования

Служба безопасности Украины трансформируется в орган специального назначения, не ожидая принятия концепции реформирования СБУ, подчеркивают в спецслужбе.

"Мы подготовили проект концепции реформирования службы, который соответствует всем мировым стандартам и сейчас находится на рассмотрении в СНБО. Подчеркиваю, что не ожидая принятия официального документа, мы уже начали необходимые трансформации. Служба отходит от несвойственных ей функций, которые дублируют полномочия других правоохранительных органов, трансформируясь в орган специального назначения", - рассказал замглавы СБУ Виктор Кононенко в пятницу на презентации "открытой площадки СБУ", приуроченной к 26-летию создания службы.

По его словам, ключевые изменения в работе спецлужбы прежде только касаются акцента на противодействии российской агрессии по всем направлениям. Кроме того, отметил В.Кононенко, усилия СБУ сосредоточены на защите критической инфраструктуры государства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", так называемая "открытая площадка СБУ" представляет собой экспозицию, которую в субботу, 24 марта, смогут посетить все желающие в доме культуры СБУ на ул. Ирининской в Киеве. На первом этаже "открытой площадки" размещены стенды, посвященные погибшим в зоне проведения АТО, и фотовыставка. На втором этаже представлены стенды ключевых подразделений СБУ, выставка оружия и экипировки, здесь также можно пройти проверку на полиграфе.