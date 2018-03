Dow Jones и S&P 500 растут на хорошей статистике, Nasdaq слабо снижается Фондовый рынок США в начале торгов в пятницу демонстрирует разнонаправленную динамику. Положительное влияние на настроения инвесторов оказали сильные статистические данные. При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с возможностью торговых войн после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин на импорт китайских товаров и сообщения КНР о принятии ответных мер. Заказы на товары длительного пользования в США в феврале выросли на 3,1%, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны. Это максимальный подъем с лета прошлого года. Эксперты в среднем ожидали гораздо менее значительного увеличения - на 1,6%, а в январе показатель упал на 3,5%. Кроме того, спрос на гражданское оборудование без учета самолетов, являющийся индикатором будущих инвестиций компаний, повысился в прошлом месяце на 1,8% после сокращения на 0,4% в январе. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал, что он может поддержать большее количество подъемов процентных ставок в текущем году. "Впервые за долгое время я вижу вероятность того, что инфляция несколько превысит долгосрочный целевой уровень Федрезерва в 2%, после того как последние шесть лет она находилась ниже этой отметки", - заявил он. Р.Бостик входит в число голосующих членов Комитета по открытым рынкам ФРС в этом году. Котировки акций Nike Inc. в начале торгов в пятницу выросли на 2,6%. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров зафиксировал чистый убыток в $921 млн, или $0,57 в расчете на акцию в третьем квартале 2018 финансового года, завершившемся 28 февраля, из-за единовременных расходов в размере $2 млрд, связанных с проведением налоговой реформы в США. Тем не менее, выручка увеличилась на 7% - до $9 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $0,53 на акцию при выручке в $8,8 млрд. Цена акций New York & Co. взлетела при открытии рынка более чем на 19%. Ритейлер женской одежды вышел на доходный уровень в прошедшем квартале и увеличил выручку на 4,7%. Производитель полупроводников Qualcomm Inc. увеличил срок предложения о приобретении нидерландского конкурента NXP Semiconductors до 2 апреля. По данным компании, на сделку согласились держатели 15% акций NXP. Qualcomm оценивает компанию в $44 млрд, предлагая $127,5 за акцию. Рыночная стоимость Qualcomm на предварительных торгах опустилась на 1,1%, NXP - на 0,1%. Капитализация производителя решений для хранения данных Western Digital Corp. рухнула на 6,6%, производителя чипов памяти Micron Technology Inc. - на 6,1%. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:57 мск вырос на 0,44% и составил 24063,73 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,21% - до 2649,11 пункта. В то же время значение Nasdaq Composite с открытия рынка опустилось на 0,03%, составив 7164,85 пункта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



