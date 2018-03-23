Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию террориста в Требе

Глава МВД Франции Жерар Коллон подтвердил в пятницу в своем "Твиттере" информацию о том, что террорист, , ликвидирован.

"Его застрелили", - написал Ж.Коллон.

Ранее сообщалось, что мужчина, совершивший набег - выходец из Марокко. Он был известен правоохранительным органам.

По данным телеканала LCI, во время атаки на супермаркет этот человек требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал "Аллах акбар" и заявлял, что хочет отомстить за "своих братьев в Сирии".

Согласно последним данным, он убил трех человек, еще трое получили ранения.