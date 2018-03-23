В апреле Штаб Рината Ахметова доставит помощь для 46 населенных пунктов "серой зоны" на Донбассе

В апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставит в расположенные в "серой зоне" на Донбассе 46 населенных пунктов около 20 тысяч наборов выживания, сообщает пресс-служба Штаба в пятницу.

"Сейчас Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставляет помощь в 90 населенных пунктов "серой зоны". Здесь люди выживают в нечеловеческих условиях. Постоянные перебои с электричеством, проблемы с питьевой водой. Некоторые села отрезаны от внешнего мира из-за разрушенных дорог. Отсутствует транспортное сообщение. В половине населенных пунктов нет магазинов и аптек. Но главное – острый недостаток продовольствия. Гуманитарный штаб оказывает помощь продуктами самым нуждающимся – тем, кто не может позаботиться о себе. Это старики, дети, люди с инвалидностью. В апреле будет выдано порядка 20 тысяч наборов выживания, свыше 11 тысяч доставят бригады мобильной выдачи", – рассказал, руководитель проекта Гумштаба Рината Ахметова Михаил Катеринчак.

В информации отмечается, что мирные жители Донбасса смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи. Бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы для переселенцев, которые сейчас проживают в Мариуполе, а также для прифронтовых сел и поселков, которые наиболее сильно пострадали в ходе военных действий. Туда, где людям сегодня живется особенно тяжело.