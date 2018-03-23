ОБОБЩЕНИЕ: Ryanair заходит на второй круг

Ирландский бюджетный перевозчик Ryanair вновь задекларировал выход в Украину, теперь уже более серьезно, подписав договора с аэропортами. В этот раз перевозчик дает больше надежды украинцам на недорогие полеты. Пресс-конференцию, посвященную подписанию соответствующих договоров, посетил президент Украины Петр Порошенко и CEO авиаперевозчика Майкл О'Лири. Но стоит вспомнить, с чего все начиналось.

ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ

Разговоры о сотрудничестве с Ryanair по возрасту равны, как минимум, первокласснику и украинцы уже давно мечтали летать в Европу дешево, но авиационная отрасль развивалась иначе.

Еще в 2011 году, в преддверии Чемпионата Европы по футболу "Евро-2012", прежний тогда министром инфраструктуры Борис Колесников говорил, что к чемпионату украинцы почувствуют ценовые изменения на рынке авиаперевозок.

"Мы открыты к переговорам с Ryanair, Air Berlin, Germanwings и EasyJet. Это работа идет постоянно" – отмечал он. И уже в январе 2012 года Б.Колесников озвучил, что Ryanair может запустить первые рейсы в Украине в мае 2012 года

"Первыми рейсами, скорее только, будут рейсы из Франции и Великобритании во Львов и Донецк", - отмечал министр.

В марте 2012 года он предполагал, что цены на гостиницы в стране на период проведения Чемпионата Европы по футболу-2012 снизятся после выхода на рынок Ryanair и прогнозировал, что до конца апреля эта проблема разрешится сама собой. А уже в мае сообщил, что ирландская авиакомпания заявила о готовности выполнять прямые перелеты по маршруту Киев-Дублин и получила дозволение на прием рейсов из Украины в аэропорту Лондона.

Также он сообщал, что для организации других маршрутов Ryanair должна либо создать дочернее предприятие в Украине, либо договариваться с каждой страной, в которую планирует выполнять рейсы из Украины. Впрочем, по его словам, Мининфраструктуры было готово сделать для Ryanair отсрочку на год и разрешить временно работать без дочерних компаний.

Однако тогда все это осталось на стадии предположений и разговоров. Периодически эта тема всплывала в информационном пространстве, появлялись горячие поклонники ирландского лоу-коста и их противники.

В 2015 году очередной министр инфраструктуры, тогда - Андрей Пивоварский, осторожно сообщил, что Ryanair потенциально готов зайти в Украину, в частности, во Львов.

"Ryanair потенциально готов, другие лоу-косты потенциально готовы, Easy Jet – маловероятно. Потенциально это означает, что им нужно посмотреть, проанализировать. Это - чистая экономика, их интересует, сколько они могут заработать. Могут быть разные условия. Задача моя, моих замов, Госавиаслужбы - как минимум выйти на контакт и сказать "добро пожаловать", дайте свое видение, на каких условиях вы готовы зайти, а мы посмотрим, сможем ли предоставить такие условия", - сказал он.

Далее интерес подогревался и компания неспешно прогревала двигатели для полета в сторону Украины.

ПРОМО-РЕЙС

Неким стартом разгона по "взлетно-посадочной полосе" в сторону сотрудничества Ryanair и Украины стал 2016 год. Тогда коммерческий директор авиакомпании Дэвид О’Брайен в интервью "Форбс Украина" заявил, что она ведет разговор со Львовом о возможности полетов в этот город.

"Не думаю, что мы будем обсуждать полеты в Одессу. Украина сейчас может рассматриваться только как дополнение к нашим основным рынкам. Такими сейчас для Ryanair являются Италия, Испания, Великобритания, Ирландия, Германия, где много востребованных направлений значительно ближе, чем Украина. Говоря упрощенно, наша модель бизнеса заключается в том, чтобы каждый дополнительный рейс увеличивал нашу себестоимость, рассчитанную на одного пассажира, следовательно мы ожидаем возврата этой инвестиции. Сейчас в Украине, конечно, есть спрос на полеты во многие страны. Но больше только это полеты на восток, а также север, куда Ryanair не имеет права летать юридически, и даже физически не имеет возможности выполнять эти полеты", - сказал он.

Тогда же президент ведущей авиакомпании Украины – "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Юрий Мирошников осторожно напомнил, что вопрос прихода Ryanair зависит от ряда факторов и должен сопровождаться равными условиями для только авиарынка.

Кроме того, легким "обледенением" для компании стала реальность выхода Великобритании из Евросоюза. СЕО Ryanair заявил, что последствия Brexit отрицательно скажутся на чистой прибыли авиаперевозчика, по крайней мере, в течение четырех лет, пока идет процесс расторжения связей между Британией и Европой. Между тем, компания успешно продолжает работать.

В декабре 2016 года Министерство инфраструктуры Украины подтвердило ведение переговоров аэропортов Киева и Львова с Ryanair о полетах в Украину, а 15 марта 2017 года в Украину прилетел Д.О’Брайен, который сообщил, что Ryanair в октябре того же года намерен запустить рейсы по четырем направлениям из Киева и семи - из Львова.

Из Киева планировалось запустить рейсы в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм, в целом - 15 рейсов еженедельно. Из Львова Ryanair намеревался летать в Лондон, Эйндховен, Берлин, Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

По словам Д.О'Брайана, рейсы из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и, Мемминген планировалось осуществлять дважды в неделю, в Краков и Вроцлав – трижды в неделю. Из Киева в Эйндховен и Манчестер – три раза в неделю, Стокгольм - четыре, Лондон - пять раз в неделю. В целом компания намерена была перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно и работать с аэропортом "Борисполь". Стоимость билетов тогда стартовала с EUR19,99, базы и "дочек" компания открывать не планировала.

ОТМЕНИТЬ ПОСАДКУ! МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ НА БАЗУ

Все, казалось бы, проходит хорошо, еще полгода и полетим дешево, плюс безвиз… Но на деле оказалось не все так гладко.

Уже поначалу было непонятно, как именно договорилась страна с лоу-костом о его работе. Оказалось, что был подписан меморандум с министром инфраструктуры, а не договоры с аэропортами, что вызвало, как минимум, непонимание.

Что что-то пошло не так стало понятно уже 31 марта 2017 года, когда генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин заявил, что аэропорт продолжает коммерческие переговоры с Ryanair, но пока не может принять предлагаемые авиаперевозчиком условия.

"Те тарифы, которые просит Ryanair, аэропорт сейчас дать не может, даже с учетом всех скидок", - констатировал он. Позже П.Рябикин сообщал, что очередной этап переговоров состоится в конце апреля 2017 года.

Позже, в июне, МАУ обвинила министра инфраструктуры В.Омеляна в предоставлении незаконных преференций Ryanair, заявив, что выступает против лоббизма и создания привилегированных условий для одного субъекта бизнеса - лоукост-перевозчика.

"Из сообщений СМИ известно, что министр в марте 2017 года тайно подписал меморандум с Ryanair, в котором вопреки закону этой компании предоставляются особые преференции, недоступные для других перевозчиков. МАУ считает эти действия министра незаконными, имеющими признаки коррупции и злоупотребления служебным положением в личных интересах и интересах третьих лиц", - говорилось в заявлении украинского флагмана.

Кульминацией этого тревожного процесса стало заявление П.Рябикина, что он не намерен подписывать договор с лоу-костом, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора и указал на факты политического давления на него.

Ryanair же 10 июля объявил об отмене своего запланированного входа в Украину после того, как "Борисполь" якобы нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его гендиректором.

"Мы сожалеем о том, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является довольно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", – прокомментировал это решение Д.О'Брайен, колко добавив, что "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая МАУ, и лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов. По его словам, аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Министр В.Омелян прогнозируемо обвинил в срыве работы с лоу-костом авиакомпанию МАУ, глава Львовского аэропорта Татьяна Романовская обвинила в этом главу "Борисполя" и министр даже внес в Кабмин представление об его увольнении. МАУ же подала ряд исков в суд, в которых требует расторгнуть договор Ryanair с аэропортом Львова, запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Кроме того, МАУ требовала от Мининфраструктуры компенсации десятки миллионов гривень "потерь" по причине снижения цен и нанесения себе же ущерба из-за возможного захода Ryanair в Украину.

Президент МАУ Ю.Мирошников заявил, что исковые заявления касаются не работы ирландского лоу-коста в Украине или каких-либо препятствий этой работе, а дискриминационных условий в отношении остальных перевозчиков. Д.О'Брайен, в свою очередь, назвал эти иски смехотворными.

Казалось бы, все, вопрос решен, хотя и игра проиграна. Но надежда умирает последней.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВЛАСТЕЙ. КУРС СНОВА НА УКРАИНУ

Немного позже глава "Борисполя" все-таки подчеркнул, что решение Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения.

"Они приостановили свою программу полетов, но это не означало их прекращение. Поэтому я скажу, что это форма продолжения переговоров с компанией, надо к этому относиться довольно спокойно. Мы в рабочем процессе, и все переговоры ведь идут не за столом, а в формате переписки и уточнения деталей соглашения", - сообщил он в ходе "круглого стола" на тему "Экономика лоу-костов и аэропортов в Украине" в Киеве в понедельник.

П.Рябикин отметил, что проблемой в переговорах стал тот факт, что раньше времени начали озвучиваться детали переговоров.

"Давайте не будем повторять этих ошибок. Мы обязательно увидим Ryanair", - резюмировал он.

Кроме того, вопросом занялся премьер-министр Владимир Гройсман, который провел специальное совещание с руководством Мининфрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций, по результатам которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

Также было принято решение обратиться в Антимонопольный комитет Украины относительно оценки только хода переговорного процесса на предмет соблюдения законодательства и условий конкуренции. Премьер поручил также возобновить переговорный процесс, к которому вместе с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь" привлечь главу Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

В.Омелян после этого сообщил о готовности Ryanair возобновить переговоры с Украиной.

После этого участник переговоров, директор Офиса привлечения инвестиций Даниэль Билак после совещания в Кабинете министров заявил, что украинская сторона, придя к консенсусу, подготовила единую позицию для дальнейших переговоров с авиаперевозчиком, а правительство Украины отметило необходимость активного привлечения лоу-костов в Украину, причем не одной компании, а нескольких.

Далее каждый раз назывались новые сроки переговоров, шепотом поговаривали о договоренностях, но тучи разошлись лишь в начале весны 2018 года.

ОСВОБОДИТЬ ВПП! RYANAIR НА ГЛИССАДЕ!

Вечером 22 марта В.Омелян опубликовал на своей странице в Facebook фото с улыбающимися главой "Борисполя" П.Рябикиным и СЕО Ryanair Майклом О'Лири на фоне борта компании, приземлившегося в "Борисполе".

А утром 23 марта журналистов уже ждала пресс-конференция, на которой президент Украины заявил, что приход в Украину ирландского бюджетного авиаперевозчика является знаком качества нвестиционного климата страны.

"Я очень мечтал об этом, открывая 11 июня 2017 года символическую дверь в Европу безвизовым режимом. Авиабилеты должны быть доступны для большинства украинских граждан", - заявил он, добавив, что средняя стоимость билета для украинских граждан на рейсах Ryanair будет ниже EUR40.

Глава "Борисполя" П.Рябикин сообщил, что аэропорт готов предоставить Ryanair обслуживание в ныне законсервированном терминале "F", как только тот обеспечит выполнение 15 рейсов из аэропорта в сутки. Пока же планируется обслуживание рейсов авиаперевозчика в основном терминале "D".

Сам же М.О'Лири подписал договора с гендиректорами аэропортов "Борисполь" и "Львов" и сообщил, что, Ryanair с 15 октября 2018 года запустит рейсы по 10-и направлениям из Киева и по пяти из Львова. Компания запустит полеты из Киева в Барселону (четыре рейса еженедельно), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

Согласно данным системы бронирования билетов авиакомпании, цены стартуют от EUR9,99 на маршрутах в Польшу и Вильнюс, EUR19,99 – в Лондон, Стокгольм. Цена билета в Барселону, например, в ноябре - от EUR29,99.

Говоря о планах, М.О'Лири не исключил в будущем открытия в Украине дочерней компании, однако этому должно предшествовать развитие сети и баз.

"У нас есть уверенность, что в ближайшие два года будут добавлены, как минимум, два больших аэропорта и больше маршрутов из Киева и Львова. Следующий большой этап, который мы уже обсудили с министром (В.Омеляном – ИФ) - возможность открытия баз в Украине. Это может случиться, когда у нас уже будут работать 3-4 аэропорта и определенное количество маршрутов. Мы ожидаем, что в Украине мы будем расти быстрее, чем в Польше", - сказал он.

Между тем М.О'Лири подчеркнул, что говорить про украинскую "дочку" пока рано, сначала должны заработать анонсированные 15 маршрутов и начать увеличиваться пассажиропоток.

"Сначала учатся ходить, потом бегать. Сначала будем работать в двух аэропортах, потом - четырех-пяти. Одну, может, две базы откроем. После открытия баз, вероятно, мы откроем ремонтный центр, IT- составляющую, после этого уже можно будет думать об открытии "дочки" в Украине. Это то, что обсуждалось и то, что мы будем и дальше активно рассматривать. Вопрос в том, как быстро мы сможем развиться в Украине. Нас сейчас ограничивает недостаток самолетов", - резюмировал он.

Казалось бы вот и сказочке happy end… Но все же, наверное, следует дождаться октября 2018 года, когда ведущий европейский лоу-кост, пройдя глиссаду, все-таки осуществит посадку в Украине, а украинцы получат долгожданные лоу-кост цены.