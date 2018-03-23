Франция и Германия не считают отзыв постпреда ЕС в РФ достаточным ответом в рамках "дела Скрипаля" - Меркель

Власти Франции и Германии будут стремиться к принятию дополнительных мер против Москвы в связи с "делом Скрипаля" - помимо отзыва для консультаций постпреда ЕС в России, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Германия и Франция едины во мнении, что отзыв постпреда ЕС в РФ - это недостаточно", - сказала канцлер, выступая на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Помимо этого, как А.Меркель, так и Э.Макрон заявили о том, что стороны в скором времени примут скоординированный ответ на действия Москвы в связи с "делом Скрипаля".

А.Меркель сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран-членов Евросоюза ряд доказательств того, что Россия действительно причастна к отравлению в Солбсери.

"Тереза Мэй предоставила нам определенные доказательства (российского следа в "деле Скрипаля" - ИФ)", - сказала германский канцлер.

"Германия и Франция будут обсуждать наравне с остальными союзниками ответные шаги и принимать решение (в рамках реакции по "делу Скрипаля - ИФ)", - добавила она.

В свою очередь Э.Макрон заявил, что отравление С.Скрипаля - это удар по суверенитету европейских стран, в связи с чем требуется принять ответные меры. По его словам, французские власти в ближайшем времени объявят о том, какие именно шаги будут сделаны в связи с создавшейся ситуацией.

Ранее в пятницу Европейская внешнеполитическая служба распространила коммюнике, в котором говорится, что Европейский совет обратился к верховному представителю по иностранным делам Федерике Могерини с просьбой отозвать главу делегации ЕС в РФ для консультаций в Брюсселе.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку прежний полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.