Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неподконтрольную часть Луганской области Петровская насосная станция прекратила подачу воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области из-за аварийной ситуации на магистральном водоводе, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). "Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", - сказано в сообщении МинВОТ на странице в микроблоге Твиттер в пятницу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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